Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल

weekly horoscope 24 to 30 November 2025 for all zodiac signs: नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण होणार आहे. खरंतर, या आठवड्यात बुध ग्रह तूळ राशीत भ्रमण करेल जिथे शुक्र आधीच उपस्थित असेल. अशावेळी बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावी होईल. ज्योतिषशास्त्रात लक्ष्मी नारायण राजयोग खूप भाग्यवान मानला जातो. मेष आणि कर्क राशीसह 5 राशींना नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग मालामाल करु शकतो. तसेच पुढील राशींना धार्मिक प्रवासाला जाण्याची संधी मिळण्यासोबतच करिअरमध्ये प्रगती, प्रगती आणि आर्थिक लाभ मिळेल. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मेषनोव्हेंबरचा हा आठवडा मेष राशीसाठी खूप भाग्यवान ठरणार आहे. तुमच्या राशीच्या सातव्या घरात शुभ संयोगामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तुम्ही कुटुंबाचा आनंद घ्याल, परस्पर प्रेम वाढेल आणि भागीदारीमुळे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळू शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनासाठी देखील हा आठवडा खूप चांगला असेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचं नातं पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल..तूळया राशीच्या लोकांचा आठवडा आनंदी, प्रगतीसी आणि मनोबल वाढवणारे असणार आहे. कौटुंबिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल आणि तुमचा जोडीदार तुम्हाला आधार देईल. घरातील सुखसोयी वाढतील आणि तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून लक्षणीय लाभ मिळू शकतील. तुमच्या कलात्मक आणि सर्जनशील क्षमता फायदेशीर ठरतील. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला लक्षणीय आनंद मिळू शकेल. तुमचे आरोग्य देखील उत्तम राहील. हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहील, उत्पन्नात वाढ होईल..कर्कपुढील आठवडा कर्क राशीच्या लोकांसाठी आनंद आणि सौभाग्य वाढवणारा असणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या सुखसोयी वाढतील आणि तुम्हाला प्रवास करण्याची संधी देखील मिळेल. व्यावसायिकांना चांगला नफा आणि प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला वाहन आणि तुमच्या आई आणि माहेरच्या नातेवाईकांकडून फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना खूप चांगला वेळ मिळेल. या आठवड्यात शैक्षणिक लाभ होतील. कुटुंब आणि नातेवाईकांसोबत सुसंवाद राहील..Mithun Career Rashifal 2026: शनि घेणार तुमची परीक्षा, पण गुरु असेल तुमच्या बाजूने, जाणून घ्या मिथुन राशीचे वार्षिक आर्थिक राशिफल.धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी हे दिवस चांगले असणार आहे. पैशासंबंधित समस्या दूर होतील. तुमचे उत्पन्न वाढू शकते आणि तुम्हाला व्यवसायात चांगला नफा मिळू शकतो. तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम कायम राहील. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल..Astrology Predictions 2026: 'या' राशींच्या लोकांच्या नशिबाला पंख फुटणार, गुरु ग्रह देईल यश, धन आणि शुभ फलांची भेट!.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांना नशीब पूर्णपणे साथ देईल. धार्मिक तीर्थयात्रेची शक्यता आहे. तुम्हाला तीर्थयात्रेला जाण्याची संधी मिळू शकते. कुटुंबातील ज्येष्ठांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या संधी शक्य आहेत. तुमच्या वडिलांच्या आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा तुम्हाला होईल.