Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल

Weekly Horoscope News 2025: येणाऱ्या पुढील आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होणार आहे. याचा 12 राशींपैकी कोणत्या राशींवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे हे जाणून घेऊया.
Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025:

Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

weekly horoscope 24 to 30 November 2025 for all zodiac signs: नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण होणार आहे. खरंतर, या आठवड्यात बुध ग्रह तूळ राशीत भ्रमण करेल जिथे शुक्र आधीच उपस्थित असेल. अशावेळी बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावी होईल. ज्योतिषशास्त्रात लक्ष्मी नारायण राजयोग खूप भाग्यवान मानला जातो. मेष आणि कर्क राशीसह 5 राशींना नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग मालामाल करु शकतो. तसेच पुढील राशींना धार्मिक प्रवासाला जाण्याची संधी मिळण्यासोबतच करिअरमध्ये प्रगती, प्रगती आणि आर्थिक लाभ मिळेल. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com