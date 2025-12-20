Marathi Weekly Tarot Horoscope: या आठवड्यात मेष, वृषभसह काही राशींना भेटणार नशीबाची नवी दिशा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य

Marathi Weekly Tarot Card Predictions (22 To 28 December): रो कार्ड्सनुसार सर्व १२ राशींसाठी डिसेंबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्याचे (२२ ते २८ डिसेंबर) साप्ताहिक राशीभविष्य जाणून घ्या. काही राशींसाठी हा आठवडा खूप शुभ राहील. या लेखात, प्रत्येत राशीच्या शुभ रंग आणि शुभ संख्येबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. .टॅरो कार्ड्स हे तुमच्या जीवनाची दिशा आणि ऊर्जा समजून घेण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. हे कार्ड्स तुमची सध्याची परिस्थिती तसेच भविष्यातील शक्यता दर्शवतात. ७८ कार्ड्सच्या टॅरो डेकमध्ये मेजर आणि मायनर अर्काना असतात, जे अग्री, पाणी, वायू आणि पृथ्वी किंवा चार घटकांशी संबंधित असतात. हे घटक दैनिक आणि साप्ताहिक ऊर्जा निश्चित करतात. टॅरो कार्ड्स करिअर, नातेसंबंध, आर्थिक स्थिती आणि आरोग्याशी संबंधित येणाऱ्या संधी आणि आव्हानांची स्पष्ट दिशा दर्शवतात. हे आठवडा प्रत्येक राशीसाठी काहीतरी खास घेऊन येईल जाणून घेऊया.Hrithik Roshan Uttarakhand Trek: हृतिक रोशनने अनुभवला उत्तराखंडच्या डोंगरांचा निसर्गमय ट्रेक; चाहत्यांनी विचारलं ‘जादू मिला क्या?.मेष‘फोर ऑफ स्वॉर्ड्स’ कार्ड दर्शवते की नात्यातून ब्रेक घेणे आवश्यक आहे. तुम्हाला भावनिक थकवा जाणवू शकतो. संयम आणि आत्मनिरीक्षण नवीन ऊर्जा आणेल. ‘द लव्हर’ कार्ड म्हणते की आर्थिक निर्णय घेताना मूल्ये आणि नैतिकतेला प्राधान्य द्या. गुंटावनमध्ये तुम्हाला भागीदारी मिळू शकते. 'पेंटॅकल्समधील सात' कठोर परिश्रम फळ देतील, फक्त थोडा संयम आवश्यक आहे.शुभ अंक: 10वृषभ'दोन पेंटॅकल्स' संतुलन आणि समजुतीची गरज दर्शवतात. आणि 'संयम' कार्ड खर्च नियंत्रित करण्यासाठी सल्ला देतात. 'पेज ऑफ कप्स' नवीन कल्पना आणि उपाय दर्शवते. 'द हर्मिट' स्वतःसाठी वेळ काढण्याची गरज दाखवते.शुभ अंक: 15मिथुनद एम्प्रेस' प्रेम, काळजी आणि भावनिक मोकळेपणा दर्शवते. 'एट ऑफ वँड्स' हा जलद आर्थिक बदल आणि चांगली बातमी दर्शवतो. 'द वर्ल्ड' मध्ये उत्तम प्रसिद्धी, परिपूर्णता आणि समाधान दिसून येते. 'सूर्य' हे चांगले आरोग्य, ऊर्जा आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे.शुभ अंक: 05कर्क'थ्री ऑफ कप्स' आनंद, उत्सव आणि वैवाहिक आनंदाचे प्रतिनिधित्व करते. 'फोर ऑफ वँड्स' आर्थिक स्थिरता आणि उपाय दर्शवते. 'सिक्स ऑफ कप्स' जुन्याच्या अनुभवाचा फायदा होईल. 'थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स (रिव्हर्स)' मध्ये हळूहळू सुधारणा दिसून येते.शुभ अंक: 20.सिंह'पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (रिव्हर्स)' संवादातील गैरसमज दाखवते. शांत चर्चा आवश्यक आहे. ताकद: संयम आणि आत्म-नियंत्रण आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम बनवते. 'महायाजक' च्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवा. ‘न्याय’: शिस्तबद्ध जीवनशैली आवश्यक आहे.शुभ अंक: 28कन्या‘टेन ऑफ वँड्स' जबाबदाऱ्यांचा ताण जाणवू शकतो, परंतु शेवटी तुम्हाला सांत्वन मिळेल. ‘पेंटॅकल्सचा राजा’ आर्थिक स्थिरतेचे प्रतिनिधित्व करतो. ‘नाईट ऑफ कांडी’ नवीन युती आणि बदल दर्शवतो. ‘टू ऑफ स्वॉर्ड्स’ मानसिक तंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका.शुभ अंक: 23तुळफोर ऑफ पेंटाकल्स’ हे नातेसंबंधातील असुरक्षिततेचे प्रतिनिधित्व करतात. मोक्लेपनाने म्हणाले. ‘नाईट ऑफ पेंटॅकल्स’ संयम आणि शिस्त फायदेशीर आहे. ‘आठ तलवारी (उलट)’ अध्याल्यांमधून मार्ग सपाफेल. ‘थ्री ऑफ कप्स’ आनंदी वातावरण, निरोगी आणि पौष्टिक.शुभ अंक: 06वृश्चिक‘एस ऑफ वँड्स’ नवीन सुरुवात आणि उत्साह दर्शवते. ‘द सन’ आर्थिक यश आणि उपाय. ‘पृष्ठ वँड्स’ नवीन संधी आणि शिकण्याचा काळ. ‘एस ऑफ वँड्स’ मानसिक स्पष्टता वधेल.शुभ अंक: 08.Eating Bread Daily: दररोज ब्रेड खाल्लं तर शरीरावर कोणते परिणाम होतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत.धनु'फाइव्ह ऑफ वँड्स' मधील मतभेद शक्य आहेत, परंतु समजुतीने ते बळकट होतील. 'क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स' तर्कसंगत निर्णय घेतात. 'टेन ऑफ स्वॉर्ड्स' च्या कठीण टप्प्याचा शेवट. 'एट ऑफ कप्स' हानीकारक सोडा.शुभ अंक: 12मकर'पेंटॅकल्सचे पान' एका स्थिर आणि विश्वासू नाटकाचे संकेत देते. 'टू ऑफ कप्स' भागीदारीचे फायदे. 'द टॉवर' अचानक बदलला, पण पुढे एक चांगली दिशा आहे.'न्याय' आरोग्य नवीन सुरुवात.शुभ अंक: 17कुंभ'टू ऑफ वँड्स' नात्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. 'द लव्हर्स' हा कदाचित एक मोठा आर्थिक निर्णय असेल. 'सेव्हन ऑफ पेंटॅकल्स' धीर धरा, कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. 'फाइव्ह ऑफ कप' भावनिक निराशा टाळा. ‘टू ऑफ वँड्स’ नात्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील.शुभ अंक: 26मीन‘संयम’: संतुलन, संयम आणि समजूतदारपणा आवश्यक आहे. ‘कपांचा राजा’ आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण आहे. ‘जादूगार’कडे यशासाठी सर्व साधने आहेत. ‘पेंटॅकल्सची राणी’: स्वतःची काळजी घेतल्याने चांगले आरोग्य मिळते.शुभ अंक: 03.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.