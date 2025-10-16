Numerology 2025: प्रेम, करिअर आणि आरोग्यावर काय होईल परिणाम? १ ते ९ मूलांक असलेल्यांसाठी १७ ऑक्टोबर कसा असेल?

ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे, अंकशास्त्र देखील व्यक्तीचे भविष्य, स्वभाव आणि व्यक्तिमत्व प्रकट करते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक नावाची एक राशी असते. त्याचप्रमाणे तुमची जन्मतारीख, महिना आणि वर्ष एका अंकात जोडा आणि त्याचा परिणाम एक संख्या असेल. त्याचप्रमाणे अंकशास्त्रात प्रत्येक संख्येशी संबंधित संख्या असतात. अंकशास्त्रानुसार, तुमचा भाग्यवान क्रमांक हा तुमचा भाग्यवान मूलांक असेल. उदाहरणार्थ, महिन्याच्या ८, १७ आणि १६ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ८ असेल. १७ ऑक्टोबर रोजी तुमचा दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या....मूलांक १ व्यावसायिकांनी आज सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुमचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. तुमचे नाते मजबूत करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत डेट प्लॅन करू शकता.मूलांक २ आज तुमच्यासाठी नवीन करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील. परदेश प्रवास शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. आज तुम्हाला प्रशंसा मिळू शकते. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळविण्यासाठी, तुम्ही तुमचे ऑफिसचे काम पूर्ण समर्पणाने पूर्ण केले पाहिजे.मूलांक ३ आज तुमच्या कारकिर्दीत काही अडचणी येऊ शकतात. सल्ला असा आहे की सावधगिरी बाळगा आणि ज्या जबाबदाऱ्यांबद्दल तुम्हाला आत्मविश्वास वाटतो त्याच जबाबदाऱ्या स्वीकारा..Horoscope Prediction : सूर्य करणार तूळ राशीत प्रवेश ; या भ्रमणामुळे 5 राशींचे वाजणार तीन तेरा .मूलांक ४ आज व्यवसाय चांगला चालेल आणि तुम्हाला चांगला नफा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा दिवस चांगला आहे. काही योजना बिघडू शकतात आणि त्याचे परिणाम तुमच्यावर येऊ शकतात.मूलांक ५ आज ऑफिसमध्ये राहण्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल. तुमचे सहकारी कदाचित सहकार्य करणार नाहीत आणि तुम्ही त्यांना काय बोलता याबद्दल काळजी घ्यावी लागेल.मूलांक ६ व्यवसायिकांना दिवसाच्या सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात, परंतु दिवस पुढे जाईल तसतसे परिस्थिती सुधारेल. कामाचा ताण जास्त असेल. नोकरी बदलण्याचीही शक्यता जास्त आहे..Horoscope Prediction : येत्या 10 तासांमध्ये बदलणार तीन राशींचं नशीब ! बुध आणि गुरूच्या युतीमुळे होणार अफाट श्रीमंत.मूलांक ७ आज धीर धरण्याचा प्रयत्न करा आणि कठोर शब्द टाळा. व्यावसायिकांना कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. आर्थिक परिस्थिती सरासरी आणि अपेक्षेपेक्षा कमी असेल.मूलांक ८ आज तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये संघर्ष करावा लागेल. व्यावसायिक त्यांचे कार्यक्षेत्र बदलण्याचा विचार करत असतील. आज तुम्ही तुमच्या मानसिक आरोग्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. जीवनात समस्यांना तोंड देणे सामान्य आहे.मूलांक ९ आज हार मानू नका आणि सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करा. आज उत्पादकता नेहमीपेक्षा कमी असेल, ज्यामुळे तुम्ही चिंताग्रस्त व्हाल. काही अनपेक्षित समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामुळे तुमच्या योजना पूर्ण होण्यास विलंब होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.