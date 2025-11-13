Marriage Predictions : 'या' 5 राशींच्या जोड्यांनी चुकूनही करू नये लग्न..नाहीतर संसार फार वेळ टिकणार नाही अन् जीवनभर राहतात वाद

Marriage zodiac horoscope : प्रेम हे खूप छान, सुंदर बंधन आहे. कधी दोन पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्ती आयुष्यभर एकत्र राहतात, तर कधी कागदावर परफेक्ट दिसणारी जोडी फक्त काही दिवसांत तुटते. याचे कारण फक्त स्वभाव नाही, तर ज्योतिषशास्त्रातील राशीची सुसंगतता आहे.. जन्मवेळ, ठिकाण आणि दिवसानुसार आकाशातील ग्रहांची स्थिती पाहून ही कुंडली तयार होते..यात चंद्र, शुक्र आणि मंगल ग्रह महत्त्वाचे ठरतात. शुक्र प्रेम दर्शवतो तर मंगल कामुकता. हे ग्रह १५० अंशांच्या 'ट्राइन'मध्ये असतील तर जोडीत सुसंवाद येतो. ६० अंशांच्या सेक्सटाइलमध्ये दीर्घकाळ टिकते. पण ९० अंशांच्या स्क्वेअरमध्ये तणाव वाढतो, तर कॉन्जंक्शनमध्ये तीव्रता येते पण अशांतता असते. क्विंकुंक्समध्ये आकर्षण असते, पण स्थिरता नाही. अशा जोड्या टिकत नाहीत..चला तर मग जाणून घेऊया या कोणत्या राशी आहेत ज्यांनी आपापसात लग्न करू नये.Horoscope Astrology : 'या' 3 राशींचे लोक खूप वर्षे जगतात, उतार वयात मिळतं सगळं सुख..पाहा यात तुमची रास आहे का?.मेष – मीनमेष हा अग्नीचा उत्साही मेंढा, मीन शांत जलाचा स्वप्नाळू मासा असतो. विरोधी गुण आकर्षित करतात असं म्हणतात, पण इथे नाही.. मेषच थेट बोलणं मीनच्या संवेदनशील हृदयाला दुखवते. मीनचं हळू जीवन मेषला कंटाळवाणं वाटतं. दोघे एकमेकांवर चिडतात, शांतता भंग होते. आणि नाते संपून जाते.वृषभ – सिंहवृषभ पृथ्वीचा स्थिर बैल, शुक्राच्या प्रेम विलासात रमतो. सिंह अग्नीसारखा पण भावनिक आणि सामाजिक गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय खुश नाही. वृषभ घरी रमतो, सिंह बाहेर चमकतो. दोघे हट्टी, अहंकाराची टक्कर होऊन नातं तुटतं..Horoscope : सूर्य गोचर वृश्चिक राशीत प्रवेश! 15 नोव्हेंबरपासून मकरसह 'या' 5 राशींचं भाग्य चमकणार; धनलाभ योग, अडकलेली कामे पूर्ण होणार.मिथुन – वृश्चिकमिथुन वायूचा बुद्धिमान फुलपाखरू, जीवनात उड्या मारतो. वृश्चिक पाण्यातला तीव्र, गूढ सापासारखा असतो. सुरुवातीला आकर्षण, पण मिथुनची हलकी फुलकी स्वभाव वृश्चिकला खोलवर नातं हवं असतं. पण त्रासदायक क्षण सतत येतात आणि नात टिकत नाहीत..कर्क – कुंभकर्क चंद्राचा भावनिक खेकडा, कुटुंबप्रेमी आणि संरक्षक असतो. कुंभ वायूचा विचारवंत, समाजासाठी जगतो, भावनांना दूर ठेवतो. कर्कला कुंभ उदासीन वाटतो, तर कुंभला कर्क अतिसंवेदनशील..सिंह – मकरसिंह सूर्याचा उत्साही शेर, साहसप्रेमी असतो. मकर पृथ्वीचा शिस्तप्रिय बकरा, नियमांमध्ये राहतो. सिंहाची चमक मकरला दडपन आणते, मकरची गंभीरता सिंहला बोअर करते. नात्यात अडचणी निर्माण होऊ लागतात.कन्या – धनुकन्या पृथ्वीची परफेक्शनिस्ट कुमारिका, तपशीलवार आणि नियोजित अशी. धनु अग्नीचा साहसी धनुर्धारी, उत्स्फूर्त आणि स्पष्टवक्ता असतो. कन्याचं अंतर्मुखीपण धनुच्या मोकळ्या बोलण्याशी जुळत नाही. धनुचे साहसपणा कन्याला त्रासदायक वाटतोडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.