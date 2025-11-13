Horoscope | राशी भविष्य

Marriage Predictions : 'या' 5 राशींच्या जोड्यांनी चुकूनही करू नये लग्न..नाहीतर संसार फार वेळ टिकणार नाही अन् जीवनभर राहतात वाद

Marriage Astrology Predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार 'या' राशींच्या जोड्यांनी लग्न टाळावे, नाहीतर वाद आणि अशांतता वाढेल
Numerology oredictions Zodiac signs that never married

Numerology oredictions Zodiac signs that never married

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Marriage zodiac horoscope : प्रेम हे खूप छान, सुंदर बंधन आहे. कधी दोन पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्ती आयुष्यभर एकत्र राहतात, तर कधी कागदावर परफेक्ट दिसणारी जोडी फक्त काही दिवसांत तुटते. याचे कारण फक्त स्वभाव नाही, तर ज्योतिषशास्त्रातील राशीची सुसंगतता आहे.. जन्मवेळ, ठिकाण आणि दिवसानुसार आकाशातील ग्रहांची स्थिती पाहून ही कुंडली तयार होते.

Loading content, please wait...
Divorce
horoscope
weekly horoscope
marriage
Daily Horoscope
Relationship Tips
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Relationship
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com