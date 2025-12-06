Year End 2025: 2025 मध्ये मंगळ ग्रहाने 7 वेळा अन् 14 नक्षत्रांमध्ये केले भ्रमण, 12 राशींवर कसा परिणाम झाला वाचा एका क्लिकवर

Mangal gochar 2025: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात नऊ ग्रहांमध्ये मंगळाला विशेष महत्त्व आहे. हा ग्रह ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, जमीन, शस्त्रे, भावंडे, सैन्य, पोलिस आणि शक्ती, वेग आणि निर्णायकपणा आवश्यक असलेल्या कोणत्याही क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतो. मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत अंदाजे दर 45 दिवसांनी संक्रमण करतो. म्हणजेच कोणत्याही एका राशीत त्याचे वास्तव्य फार काळ टिकत नाही. या काळात, मंगळ देखील एक किंवा दोनदा नक्षत्रांमधून संक्रमण करतो. म्हणूनच, मंगळाची प्रत्येक हालचाल, मग ती राशी बदल असो किंवा नक्षत्र बदल असो, 12 राशींच्या जीवनावर वारंवार सकारात्मक किंवा आव्हानात्मक परिणाम करते..पंचांगाच्या आधारे, 2025 मध्ये मंगळाने कोणत्या दिवशी, कोणत्या वेळी आणि किती वेळा आपले राशी चिन्ह आणि नक्षत्र बदलले हे आपल्याला कळेल. यासोबतच, या संक्रमणांचा कोणत्या राशींवर शुभ परिणाम झाला आणि कोणत्या लोकांना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे हे देखील आपल्याला समजेल. मंगळाच्या या जलद आणि महत्त्वाच्या बदलांचा वर्षभरातील सर्व राशींच्या करिअर, पैसा, आरोग्य आणि नातेसंबंधांवर परिणाम झाला, आता आपण त्याचे संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण जाणून घेऊया. .मंगळ ग्रहाचे भ्रमण 20252025 मध्ये, मंगळ एकूण 7 वेळा आपली राशी बदलेल, ज्याचा प्रत्येक राशीच्या लोकांवर वेगवेगळा परिणाम होईल. प्रत्येक संक्रमणाचा काळ आणि राशी खालीलप्रमाणे आहे. 21 जानेवारी: मिथुन राशीत सकाळी 09:37 वाजता संक्रमण3 एप्रिल: कर्क राशीत सकाळी 01:56 वाजता संक्रमण 7 जून: सिंह राशीत सकाळी 02:28 वाजता संक्रमण 28 जुलै:कन्या राशीत रात्री 08:11 वाजता संक्रमण 13 सप्टेंबर: तूळ राशीत रात्री 09:34 वाजता संक्रमण 27 ऑक्टोबर: वृश्चिक राशीत दुपारी 03:53 वाजता संक्रमण 7 डिसेंबर: धनु राशीत रात्री 08:27 वाजता संक्रमण.मंगळ नक्षत्र गोचर 2025या वर्षी मंगळ ग्रहाने 14 वेळा नक्षत्रांमधून भ्रमण केले, जे जातकांच्या जीवनात विशेष परिस्थिती आणि संधी दर्शवते. नक्षत्रांच्या संक्रमणांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:12 जानेवारी : पुनर्वसु नक्षत्र रात्री 11:52 वाजता12 एप्रिल : पुष्य नक्षत्र सकाळी 06:32 वाजता12 मे: आश्लेषा नक्षत्र सकाळी 08:55 वाजता7 जून: माघा नक्षत्र पहाटे 02:28 वाजता30 जून : पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रात्री 08:33 वाजता23 जुलै : उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सकाळी 08.50 वाजता13 ऑगस्ट : हस्त नक्षत्र रात्री 10:44 वाजता3 सप्टेंबर: चित्रा नक्षत्र संध्याकाळी 06:04 वाजता23 सप्टेंबर: स्वाती नक्षत्र रात्री 09:08 वाजता13 ऑक्टोबर : विशाखा नक्षत्र सकाळी 09:29 वा1 नोव्हेंबर: अनुराधा नक्षत्र सकाळी 08:28 वाजता19 नोव्हेंबर : ज्येष्ठ नक्षत्र संध्याकाळी 07:40 वाजता7 डिसेंबर: मूल नक्षत्र रात्री 08:27 वाजता25 डिसेंबर : पूर्वाषाधा नक्षत्र दुपारी 12:24 वाजता.शुभ परिणाममेष:मंगळाच्या संक्रमणाचा मेष राशीच्या व्यक्तींवर सकारात्मक परिणाम होईल. या काळात करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कठोर परिश्रमाचे आर्थिक फळ मिळेल. कुटुंब आणि मित्रांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल आणि तुमचा मानसिक उत्साह वाढेल.मिथुन:या वर्षी मंगळाच्या संक्रमणाचा मिथुन व्यक्तींना विशेष फायदा होईल. नोकरी, व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संबंध मजबूत होतील आणि कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल.कर्क:कर्क राशीच्या व्यक्तींना मंगळाच्या संक्रमणामुळे करिअर आणि आर्थिक वाढीचे संकेत दिसत आहेत. नवीन जबाबदाऱ्या, पदोन्नती किंवा व्यवसायात नफा होईल. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक संतुलन राखले जाईल.तूळ:तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आर्थिक लाभ आणि करिअर यशाचा काळ आहे. गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा नवीन प्रकल्पांमधून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. वृश्चिक:वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी मंगळाच्या संक्रमणामुळे उत्साह आणि ऊर्जा वाढेल. व्यावसायिक जीवनात सुधारणा आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकासात वेळ घालवणे फायदेशीर ठरेल. धनु: धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी हा शुभ आणि भाग्यवान काळ असेल. नोकरी, व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत वाढ शक्य होईल. प्रवास करणे किंवा नवीन तंत्रज्ञान शिकणे भविष्यात फायदे आणेल.मकरमकर राशीच्या लोकांना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात मंगळाच्या संक्रमणाचा फायदा होईल. नवीन संधी आणि सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक ऊर्जा जास्त असेल.कुंभ:या काळात कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या दिसेल. त्यांना कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. नेटवर्किंग आणि संवादातून नवीन संधी निर्माण होतील.मीन:मीन राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण फायदेशीर ठरेल. करिअर आणि गुंतवणुकीत सकारात्मक बदल होतील. कुटुंब आणि सामाजिक संबंधांमध्ये संतुलन राहील.

अशुभ परिणामवृषभ:मंगळाच्या संक्रमणामुळे या वर्षी वृषभ राशीच्या लोकांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आर्थिक योजनांमध्ये अडथळा येण्याची किंवा अनपेक्षित खर्च येण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक जीवनात सावधगिरी बाळगा.सिंह:सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक असेल. कामाच्या ठिकाणी तणाव, विरोध किंवा जबाबदाऱ्यांचा दबाव वाढू शकतो. आरोग्य आणि मानसिक संतुलनाकडे लक्ष द्या.कन्या:मंगळाच्या संक्रमणादरम्यान कन्या राशीच्या लोकांसाठी काही समस्या उद्भवू शकतात. गुंतवणूक किंवा व्यवसायात सावधगिरी बाळगा. कौटुंबिक बाबींमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. 