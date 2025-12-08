Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर

Saturn 2025 complete transit timeline: शनि हा मंद गतीचा ग्रह मानला जातो. तो दर अडीच वर्षांनी एकदा राशी बदलतो आणि सर्व 12 राशींमधून त्याचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 30 वर्षे लागतात. त्याच्या मंद गती आणि दीर्घकालीन प्रभावामुळे, शनीच्या संक्रमणांचा आपल्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण आणि खोल परिणाम होतो. त्याच्या संक्रमणादरम्यान, शनि कर्म, जबाबदारी, शिस्त आणि जीवनातील अडचणींशी संबंधित घटनांना जन्म देतो. या कारणास्तव, ज्योतिषशास्त्रात शनीचे संक्रमण अत्यंत महत्वाचं मानलं जातं. 2025 मध्ये, शनीने आपली राशी बदलली आणि नक्षत्रांमधूनही भ्रमण केले. या वर्षी, शनीच्या हालचाली आणि संक्रमण स्थितींचा वेगवेगळ्या राशींवर वेगवेगळा परिणाम झाला. शिवाय, शनि किती दिवस वक्री होता आणि तो किती दिवस अस्त झाला हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. कारण शनीची ऊर्जा आणि प्रभाव त्याच्या वक्री आणि अस्त काळात वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होतो. 2025 मध्ये शनीच्या संबंधित या सर्व ज्योतिषीय घटना जाणून घेतल्याने जन्मकुंडली आणि वैयक्तिक जीवनातील बदल समजून घेण्यास मदत होईल..शनी ग्रह राशी परिवर्तन2025 मध्ये, शनीने राशींमधून त्याचे संथ आणि स्थिर संक्रमण सुरू ठेवले. या वर्षी शनीने कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश केला. 29 मार्च 2025 रोजी, शनिवारी हा राशी बदल झाला. सकाळी 11:01 वाजता शनीने मीन राशीत प्रवेश केला. शनीचे हे संक्रमण ज्योतिषशास्त्रात महत्त्वाचे मानले जाते, कारण प्रत्येक राशीवर शनीचा प्रभाव आणि ऊर्जा वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होते. शनीने मीन राशीत प्रवेश केल्यानंतर, लोकांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये आणि जीवनातील शिस्तीबाबत नवीन संधी आणि आव्हाने उद्भवू शकतात..शनी ग्रह नक्षत्र परिवर्तनशनीच्या मंद गतीमुळे, शनि दीर्घ कालावधीनंतर त्याचे नक्षत्र बदलतो. 2025 मध्ये, शनि अश्विनी नक्षत्रातून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करतो. हा नक्षत्र बदल सोमवार, 28 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 7:52 वाजता झाला. त्यानंतर, शनीने शुक्रवार, 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 9:49 वाजता पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश केला. नक्षत्र बदलाचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व आहे, कारण ते व्यक्तीच्या मानसिक आणि भावनिक स्थितीवर परिणाम करते. शनीची ऊर्जा आणि परिणाम देण्याची प्रवृत्ती नक्षत्रांनुसार बदलते..अस्त अन् वक्रीवर्षभरात शनीने एकूण 40 दिवस मावळण्याच्या स्थितीत घालवले. शुक्रवार, 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी संध्याकाळी 7:06 वाजता शनि मावळण्यास सुरुवात केली आणि बुधवार, 9 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 5:03 वाजता संपली. शनि 138 दिवस वक्री अवस्थेत राहिला. हा काळ रविवार, 13 जुलै 2025 रोजी सुरू झाला आणि शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपला. वक्री असताना, शनीची ऊर्जा अंतर्मुखी प्रतिबिंब आणि जीवनात मंद बदलांवर केंद्रित होते..Year End 2025: 2025 मध्ये मंगळ ग्रहाने 7 वेळा अन् 14 नक्षत्रांमध्ये केले भ्रमण, 12 राशींवर कसा परिणाम झाला वाचा एका क्लिकवर.शनि ग्रहाची वैशिष्ट्ये शनि हा न्याय आणि कर्माचे फळ देणारा ग्रह मानला जातो.हा ग्रह नेहमीच व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतो.शनि हळूहळू चालतो आणि म्हणूनच तो संयम, शिस्त, कठोर परिश्रम आणि जबाबदारी शिकवतो.शनीचा प्रभाव विशेषतः कामगार, शेतकरी, अभियंते, ऋषी आणि कष्टकरी लोकांच्या जीवनात दिसून येतो.शनि ग्रह कमकुवत असल्यास कोणते लक्षणे दिसतात?निधीची कमतरता जाणवते. आरोग्य समस्या निर्माण होतात. कुटुंबात कलह वाढतात. जीवनातील अडथळे आणि अडचणी वाढतात. .शनि देवाला प्रसन्न कसे करावे?मोहरीच्या तेलाचे दान करावे. शनि चालीसा पठण करणे शुभ मानले जाते. इतर धार्मिक विधी आणि पूजा करावी. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.