Horoscope | राशी भविष्य

Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर

Year Ender: 2025 मध्ये शनिने किती वेळा भ्रमण केले, त्याने त्याचे राशी चिन्ह आणि नक्षत्र कधी बदलले आणि तो किती दिवस अस्त राहिला हे सर्व एका क्लिकवर जाणून घेऊया.
Year Ender 2025

Year Ender 2025

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Saturn 2025 complete transit timeline: शनि हा मंद गतीचा ग्रह मानला जातो. तो दर अडीच वर्षांनी एकदा राशी बदलतो आणि सर्व 12 राशींमधून त्याचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 30 वर्षे लागतात. त्याच्या मंद गती आणि दीर्घकालीन प्रभावामुळे, शनीच्या संक्रमणांचा आपल्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण आणि खोल परिणाम होतो. त्याच्या संक्रमणादरम्यान, शनि कर्म, जबाबदारी, शिस्त आणि जीवनातील अडचणींशी संबंधित घटनांना जन्म देतो. या कारणास्तव, ज्योतिषशास्त्रात शनीचे संक्रमण अत्यंत महत्वाचं मानलं जातं. 2025 मध्ये, शनीने आपली राशी बदलली आणि नक्षत्रांमधूनही भ्रमण केले. या वर्षी, शनीच्या हालचाली आणि संक्रमण स्थितींचा वेगवेगळ्या राशींवर वेगवेगळा परिणाम झाला. शिवाय, शनि किती दिवस वक्री होता आणि तो किती दिवस अस्त झाला हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. कारण शनीची ऊर्जा आणि प्रभाव त्याच्या वक्री आणि अस्त काळात वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होतो. 2025 मध्ये शनीच्या संबंधित या सर्व ज्योतिषीय घटना जाणून घेतल्याने जन्मकुंडली आणि वैयक्तिक जीवनातील बदल समजून घेण्यास मदत होईल.

Loading content, please wait...
horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com