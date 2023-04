Jalgaon News : फुकट्या प्रवाशांकडून 15 लाखांचा दंड वसूल; एकाच दिवशी रेल्वे गाड्यांची तपासणी

जळगाव : भुसावळ विभागीय रेल्वे विभागाने रेल्वेत अचानक तिकीट तपासणी मोहीम राबविली. त्यात १५ लाख ४४ हजारांचा दंड फुकट्या प्रवाशांकडून वसूल करण्यात आला. (15 lakh fine collected from passengers who travel through railway without ticket bhusawal jalgaon news)

रेल्वे प्रबंधक एस. एस. केडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शिवराज मानसपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाणिज्य विभाग व आरपीएफ यांच्यातर्फे तिकीट तपासणी मोहीम यशस्वी झाली.

इगतपुरी-भुसावळ, भुसावळ ते अमरावती, खंडवा-भुसावळ विभागात दोन अधिकारी, तिकीट तपासणी कर्मचारी, आरपीएफ कर्मचारी, अशा एकूण ४७ पथकांनी सुमारे ९४ गाड्यांमध्ये अचानक तपासणी केली.

एका दिवसात दोन हजार ४७८ फुकट्या प्रवाशांना पकडून १५ लाख ४४ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.

"प्रवाशांनी योग्य तिकीट काढून योग्य वर्गाच्या डब्यातच प्रवास करावा. तुम्हाला तिकिटासाठी लागणाऱ्या लांबलचक रांगेपासून स्वतःला वाचवायचे असेल, तर रेल्वेचे ‘यूटीएस’ ॲप डाउनलोड करून वापर करा." -शिवराज मानसपुरे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक