Jalgaon News : ओव्हरटेक करताना नाडगावचे 2 जखमी

जळगाव : राष्ट्रीय महामार्गावरील दूरदर्शन टॉवरजवळ रविवारी (ता. ५) सकाळी अकराला झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघे जखमी झाले. यात एकाची प्रकृती गंभीर असून, त्याला खासगी रुग्णालयात (Hospital) हलविले आहे. (2 people on two wheeler were injured in an accident near Doordarshan Tower on National Highway jalgaon news)

दुरदर्शन टॉवरजवळ बोदवडकडून येणारी दुचाकीने ओव्हरटेक करताना बस समोर आल्याचे पाहून दुचाकीस्वार भांबावून गेला. दुचाकीस्वारांना बस (एमएच १४, बीटी ००९८) चालकाने वाचविण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, दुचाकीला कट लागला आणि बस थेट रस्त्यावरून खाली उतरून बाजूच्या शेतात घुसली. या अपघातात दुचाकीवरील कडू बावस्कर (वय २७) आणि भुरा राजपूत (वय २३, दोघे रा. नाडगाव, ता. बोदवड) जखमी झाले.

दोघांना स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. जखमी कडू बावस्कार याची प्रकृती गंभीर असून, त्याला खासगी रुग्णालयात हलविले आहे. बसमधील काही प्रवाशांना किरकोळ मार लागला.

