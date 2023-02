Jalgaon News : जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी संपावर जाणार; जिल्हा बैठकीत निर्णय

जळगाव : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचारी पुढील महिन्यात संपावर जाणार आहेत. त्यासाठी जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघटनेची सभा रविवारी (ता. ५) झाली. जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील अध्यक्षस्थानी होते.(Government employees will go on strike next month for various demands including implementation of old pension scheme jalgaon news)

संघटनेच्या कार्यालयात झालेल्या सभेस सरचिटणीस अमर परदेशी, लढाप्रमुख महेंद्र सोनवणे, शेख नूर, बंडू सोनार, दीपक गोहील, विलास पाटील, गोविंदा पाटील, लक्ष्मण काकडे, गिरीश बाविस्कर, राकेश जाधव, घनश्‍याम चौधरी आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीने यापूर्वीच सर्व कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी व आउटसोर्सिंगद्वारे कंत्राटी कर्मचारी, फिक्स पे, सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करणे

इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्तीसाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी वर्ग ‘ड’ कर्मचारी महासंघ व शिक्षक संघटना समन्वय समितीची बैठक घेऊन त्यांच्या सहभागाने राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा शाखेने बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय ठराव करण्यात आला. हा ठराव १२ फेब्रुवारीच्या नाशिकच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल.

