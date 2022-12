By

जळगाव : दोन दिवसांनी साजरा होणाऱ्या नववर्ष स्वागतासाठी ‘थर्टी फर्स्ट’च्या रात्री एकपर्यंत जल्लोष करता येणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या दिवसासाठी एक दिवसाची तात्पुरती मद्यविक्री व मद्यपेय परवानगीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.

दरवर्षी नववर्षाचे स्वागत जल्लोषात केले जाते. तरुणाईचा या दिवसाचा उत्साह प्रचंड असतो. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे नववर्ष स्वागत विशेष उत्साहाने साजरे झाले नव्हते.

त्यामुळे यंदा नववर्ष स्वागतासाठी तरुणाई, तसेच हॉटेल इंडस्ट्री सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे, थर्टी फर्स्ट व नववर्ष स्वागत वीकेंडला येत असल्याने तो साजरा करण्याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. (2 squads for control of Thirty First party jalgaon news)

कोरोनाची धास्ती, पण..

दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे नववर्ष स्वागत जल्लोषात होऊ शकले नाही. यंदाही चीनमध्ये कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे हाहाकार उडविला असताना, भारतातही त्याबाबत सतर्कता घेतली जात आहे. सण, उत्सव साजरे करण्याबाबत निर्बंध नाहीत. मात्र, योग्य काळजी घेऊन ते साजरे करण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यामुळे यंदाचा ‘थर्टी फर्स्ट’ साजरा होणार असून, त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

रात्री एकपर्यंत जल्लोष

‘थर्टी फर्स्ट’च्या रात्री विविध हॉटेल्स, आस्थापनांना रात्री एकपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रासंगिक निमित्ताने एक दिवसासाठी देशी मद्य परवाना दोन रुपये व विदेशी मद्य परवाना पाच रुपयाला उपलब्ध आहे. रिसोर्ट, हॉटेल्स, हॉल यांना थर्टी फर्स्टला मद्य विक्रीसाठी एक दिवसाची परवानगी देण्यात येत असून, त्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी पाच हजार आणि व्यावसायिक कार्यक्रमासाठी २० हजार रुपये शुल्क यासाठी आकारण्यात येत आहे.

दोन पथकांची नियुक्ती

‘थर्टी फर्स्ट’ला बारमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दोन भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. या रात्री ही पथके जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये फिरून तपासणी करतील, असे प्रभारी अधीक्षक जे. एस. गोगावले यांनी कळविले आहे.

