Jalgaon News : अट्टल घरफोड्याकडून 2 दुचाकी जप्त; कारागृहातून अटक करून गुन्हा उघड

जळगाव : एमआयडीसी (MIDC) पोलिस ठाण्यात दाखल चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी रेकॉर्डवरील अट्टल गुन्हेगार इश्तीयाक अली राजीक अली (वय २०, रा. तांबापुरा) याला अटक केली आहे. (2 two wheeler seized from house burglar arrested from jail crime revealed jalgaon news)

त्याच्याकडून दोन दुचाकीसह घरफोडी, असे तीन गुन्हे उघडकीस आले आहेत. पोलिसांना त्याने दोन चोरीच्या दुचाकी काढून दिल्या. तांबापुरा येथे सादिन शब्बीर पटेल यांचे बंद घर फोडून ५० हजार रुपयांची रोकड लांबविल्याची घटना गुरुवारी (ता. २ फेब्रुवारी) घडली होती.

घरफोडी इश्तीयाक याने केल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यावर त्याला दुसऱ्याच दिवशी निरीक्षक जयपाल हिरे यांच्या पथकातील उपनिरीक्षक आनंदसिंग पाटील, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, रामकृष्ण पाटील, गणेश शिरसाळे,

विकास सातदिवे, किशोर पाटील, इमरान सय्यद, सुधीर साळवे, सचिन पाटील, योगेश बारी, किरण पाटील, मुकेश पाटील, राहुल रगडे, विशाल कोळी यांच्या पथकाने ताब्यात घेतले. तपासात त्याच्याकडून चोरीचे पन्नास हजार रुपये हस्तगत करण्यात येऊन त्याची कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती.

दोन वाहने जप्त

खेडी रोड परिसरातील दुचाकी इश्तीयाक यानेच चोरल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी त्याला कारागृहातून पुन्हा ताब्यात घेत दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यात वर्ग केले. यादरम्यान चौकशीत त्याच्याकडून दोन दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत.

यातील एका दुचाकी चोरी प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांनतर इश्तीयाक अली याला गुरुवारी (ता. ९) न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला १३ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

