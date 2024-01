Jalgaon Crime News : मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीला 20 वर्षे कारावास

Jalgaon Crime News : अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील वर्तन करून तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या चोपडा तालुक्यातील चुंचाळे येथील आरोपीस अमळनेर सत्र न्यायालयाने २० वर्षांची सक्षम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

चोपडा येथील चुंचाळे येथील ज्ञानेश्वर बन्सीलाल रायसिंग (कोळी) (वय ४२) याने २६ ऑगस्ट २०२३ ला दुपारी एकाच्या सुमारास आठ वर्षांची मुलगी तिच्या भावासोबत खेळत असताना तिला तंबाखूची पुडी आणण्याच्या बहाण्याने बोलावून तिला व स्वतः विवस्त्र होऊन तिच्याशी अश्लील चाळे करून अत्याचार केला.