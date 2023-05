Jalgaon Fire Accident : औषधी एजन्सीच्या आगीत 30 लाखांचे साहित्य खाक

By

Jalgaon News : शहरातील जुने बी. जे. मार्केट परिसरातील औषधीच्या एजन्सीला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागली. या घटनेत औषधीसह ३० लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. (30 lakh worth of materials destroyed in fire of pharmaceutical agency jalgaon news)

या आगीत एजन्सीमधील औषधीचा सामान, सीसीटीव्ही कॅमेरा, डीव्हीआर, फर्निचर व इतर साहित्य खाक झाले. गणपतीनगरातील रहिवासी सचिन रमेश मंधान यांची जुने बी. जे. मार्केट परिसरात मेडॉमॉट नावाने मेडिकल एजन्सी आहे.

या एजन्सीला गुरुवारी (ता. ११) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास शॉर्टसर्किटने आग लागली. याबाबत मंधान यांनी दिलेल्या माहितीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आगीची नोंद करण्यात आली आहे.