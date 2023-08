Jalgaon Lumpy Disease : पारोळा तालुक्यात ‘लंपी’चा प्रादुर्भाव; पशुपालकांना काळजी घेण्याचे आवाहन

Jalgaon Lumpy Disease : तालुक्यात लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी पशुवैद्यकीय विभागाने जनावरांच्या लसीकरणाला गती दिली आहे. तसेच तालुक्याचे लसीकरण देखील पूर्ण झाले आहे. (49 animals infected with Lumpy are being treated in parola jalgaon news)

मात्र गेल्या महिनाभरात पुन्हा तालुक्यात लंपी आजाराने डोके वर काढले असून, गोवर्गीय जनावरांमध्ये १९० जनावरांना आजाराचा प्रादुर्भाव झाला असून, यातून १२५ जनावरे पूर्णपणे बरी झाली आहेत तर आजच्या घडीला ‘लंपी’बाधित ४९ जनावरांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती पशुधन विकास अधिकारी योगेश देशमुख यांनी दिली.

दरम्यान, लसीकरण झाल्यानंतर देखील ज्या गोवर्गीय जनावरांची प्रतिकारशक्ती कमी असते, अशा जनावरांना आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बाधित जनावरांना शासकीय उपचार व सकस आहार देणे गरजेचे असल्याने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी २२ गावांमध्ये फवारणी सुरू असल्याची माहिती व पशुधन विकास अधिकारी यांनी दिली. दरम्यान, महिन्याभरात सांगवी ५, तामसवाडी १, विटनेर १, मंगरूळ १ अशा ठिकाणी गोवर्गीय आठ जनावरे दगावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

स्वच्छ गोठा अभियान

लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता तालुक्यात माझा गोठा स्वच्छ गोठा अभियान राबविण्यात येत असून, शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव बैल, गाय, वासरू यांनाच होत आहे. गोवर्गीय जनावरांमध्ये ही वरील जनावरे गणली जातात.

रावेरमध्ये आढळली पहिल्यांदा लक्षणे

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात लंपीचा प्रादुर्भाव वाढत होता. रावेर तालुक्यात ६ ऑगस्टला प्रथमच या आजाराची लक्षणे आढळून आली. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. दरम्यान, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात लसीकरणाला गती देण्यात आल्याने या आजाराचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. तरी शेतकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी, लक्षणे दिसल्यास जवळच्या पशु दवाखान्यात आपल्या गुरांना दाखवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.



"आजारी जनावरे अलिप्त ठेवून इतर जनावरांना त्यांच्यात मिसळून न देता शेतकऱ्यांनी नजीकच्या पशुधन दवाखान्यात प्रादुर्भाव झालेल्या जनावरांवर उपचार घ्यावा. लंपी आजाराबाबत शेतकऱ्यांनी भीती बाळगू नये. हा आजार पूर्णपणे बरा होणारा आहे." -डॉ. योगेश देशमुख

पशुधन विकास अधिकारी, पारोळा