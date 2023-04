Jalgaon ZP News : जिल्हा परिषदेत सहाशेवर रिक्त पदे भरणार

By

Jalgaon ZP News : ग्रामविकास विभागातंर्गत राज्यभरात १८ हजार पदे सर्व जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध संवर्गातून भरण्यात येणार आहेत. (6 hundred vacancies will be filled in ZP jalgaon news)

त्यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेत गट ‘क’मध्ये १६ संवर्गातील जवळपास ६१२ पदे सरळ सेवेने भरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.

यासंदर्भात आयबीपीएस या कंपनीशी सामंजस्य करार होऊन जाहिरातीशी संबंधित कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

अशी होणार भरती

यासोबतच एकूण रिक्त पदांच्या १० टक्के पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून, तर २० टक्के पदे अनुकंपाची या भरती प्रक्रियादरम्यानच भरण्यात येणार आहेत, असेही डॉ. आशिया यांनी कळविले आहे.

रिक्त पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा परिषदेंतर्गत आरोग्य व इतर विभागांतील संवर्गाच्या पद भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम विभागाच्या अनुक्रमे २१ ऑक्टोबर २०२२ व १५ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आला होता.

त्यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेच्या रिक्त पदांची बिंदू नामावली अंतिम करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पद भरतीची परीक्षा आयबीपीएस या कंपनीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने जळगाव जिल्हा परिषदेची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

अर्ज दाखल केल्यापासून परीक्षेपर्यंत उमेदवारांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हेल्पलाइन नंबर जाहीर केला आहे. ०२५७-२२२४२५५ या हेल्पलाइन क्रमांकावर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.