Jalgaon News : सुसाट कारची वृद्धाला धडक

जळगाव : शहरातील आरटीओ (RTO) कार्यालयाजवळ भरधाव कारने दिलेल्या धडकेत ६५ वर्षीय वृद्ध गंभीर जखमी झाले. दिलीप ललवाणी (वय ६५) आदर्शनगरात परिवारासह वास्तव्याला आहेत. (65 year old man was seriously injured in collision with speeding car near RTO office jalgaon news)

गुरुवारी (ता. २) सकाळी नेहमीप्रमाणे शतपावलीसाठी ते निघाले. काव्यरत्नावली चौकातून जात असताना, आरटीओ कार्यालयासमोरच भरधाव कार (एमएच १९, सीयू ७४९२)चालकाने त्यांना जोरदार धडक दिली.

या धडकेत दिलीप ललवाणी गंभीर जखमी झाले. अपघात झाल्यानंतर कारचालक कार घेऊन पसार झाला. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.

जखमी दिलीप ललवाणी यांची पत्नी कुसुमबाई ललवाणी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात कारचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार संजय चौधरी तपास करीत आहेत

