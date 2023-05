Railway Bottle Water : रेलनिलव्यतिरिक्त बाटलीबंद पाण्याचे आणखी 9 ब्रँड; रेल्वे प्रशासनाची माहिती

Jalgaon News : जिल्ह्यासह राज्यात तापमानाने अंगाची लाहीलाही होत आहे. रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्यांना तर प्रत्येक स्थानकावर पाणी लागत आहे. गाडीतही पाणी लागते. (9 more brands of bottled water beside Railnir for railway jalgaon news)

रेल्वेत प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता, ती पूर्ण करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडे बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचे आणखी नऊ ब्रँडचा साठा करण्यासह रेल्वेस्थानके आणि परिसरात विक्री करण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

हे ब्रँड सक्षम प्राधिकरणाद्वारे नियमितपणे तपासले जातात आणि प्रमाणित केले जातात, अशी माहिती भुसावळ रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी जीवन चौधरी यांनी दिली.

भुसावळ, अंबरनाथ (मुंबई) आणि इतर ठिकाणी उत्पादन आणि बाटलीबंद सुविधेसह भारतीय रेल्वेचा बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचा ब्रँड असलेल्या रेलनिलव्यतिरिक्त उपरोक्त ब्रँड्सच्या बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

सध्या उन्हाळा असल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे रेल्वेचा पुरवठा अपुरा पडत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी इतर ९ मंजूर ब्रँड्सना रेल्वेने स्थानकांवर पाणी विकण्याची परवानगी दिली आहे.

हे आहेत नवीन ब्रँड्स

‘ऑक्सिमोर ॲक्वा’, ‘रोकोको’, ‘हेल्थ प्लस’, ‘गॅलन्स’, ‘निंबस’, ‘ऑक्सी ब्लू’, ‘सन रिच’, ‘एल्विश’, ‘इयोनिटा’.