जळगाव : शॉर्टसर्किटमुळे एमआयडीसीतील व्ही सेक्टरमधील हिरा रोटो पॉलिमर्स कंपनीत शॉर्टसर्किटने आग लागून कंपनीतील मशिनरी व इतर साहित्य जळून तीन लाख २० हजार ४७० रुपयांचे नुकसान झाले.

या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत अकस्मात आगीची नोंद झाली आहे. शहरातील सदोबानगरात भूषण धनंजय खडके परिवारासह वास्तव्यास आहेत. त्यांची एमआयडीसी व्ही सेक्टर भागात हिरा रोटो पॉलिमर्स नावाची कंपनी आहे.(A fire broke out at a company in Swarup Circuit, the original MIDC jalgaon news)

या कंपनीतील दहा हजार लिटरच्या इलेक्ट्रिक मशिन पॅनलमध्ये रविवारी रात्री अकराच्या सुमारास शॉर्टसर्किटने आग लागली. आगीत दहा हजार लिटर इलेक्ट्रिक मशिन पॅनल, एक हजार लिटर क्षमतेचा डुअल टँकर, दोन पी.पी. कस्टमाईज टँक, एक स्पाइलर इंट्री, प्लॅस्टिक टाकीची १५ झाकणे, प्लॅस्टिकचे डस्टबिन, ५०० लिटरची प्लॅस्टिकची पाण्याची टाकी असा एकूण तीन लाख २० हजार ४७० रुपयांचा मुद्देमाल खाक झाला. याबाबत कंपनीचे मालक भूषण खडके यांनी एमआयडीसी पोलिसांत खबर दिली. अकस्मात आगीची नोंद करण्यात आली. पोलिस नाईक विजय पाटील तपास करीत आहेत.

