Jalgaon Crime News : दारुड्या पतीकडून पत्नीचा पैशांसाठी छळ

By

Jalgaon Crime News : माहेरहून एक लाख रुपये आणावेत, यासाठी पत्नीचा छळ करणाऱ्या पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (abuse of wife for money by drunk husband jalgaon crime news)

गुलमोहर कॉलनीतील माहेर असलेल्या पूर्वा पाटील यांचा विवाह ममुराबाद (ता. जळगाव) येथील कमलेश अरुण पाटील यांच्यासोबत झाला आहे.

लग्नानंतर ‘माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन ये, नाही तर आम्ही तुला नांदविणार नाहीत. फारकत देऊन टाकू’, अशी धमकी देत पतीसह सासरच्या मंडळींनी पूर्वा हिचा छळ केला. पूर्वा हिला शिवीगाळ करून मारहाण केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

छळाला कंटाळून पूर्वा माहेरी निघून आल्या.

याबाबत पूर्वा यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात पती कमलेश पाटील, सासरे अरुण पाटील, सासू प्रमिला पाटील, सतीश पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार सुनील पाटील तपास करीत आहेत