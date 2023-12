Jalgaon Crime News : सार्वजन‍िक ठ‍िकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा असतानाही सर्रास त्याचे उल्लंघन केले जाते.

शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या ३४ जणांवर ज‍िल्हा आरोग्य व‍िभागाच्या पथकाने बुधवारी (ता. १३) दंडात्मक कारवाई करत सहा हजारांचा दंड वसूल केला. (Action by health department team against smokers in public places jalgaon crime news )