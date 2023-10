Jalgaon News : प्राथमिक शाळांमध्ये आजपासून ‘दहा दिवस गणिता’साठी उपक्रम : जिल्हाधिकारी प्रसाद

Jalgaon News : निपूण भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यात मंगळवारपासून (ता. १०) २० ऑक्टोंबरपर्यंत इयत्ता १ ली ते ७ वीच्या मुलांसाठी ‘दहा दिवस गणितासाठी’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी ही माहिती दिली.

निपूण भारत अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे अंकगणित कौशल्य वृद्धींगत व्हावे, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. (Activities for Ten Days of Mathematics in Primary Schools from today jalgaon news)

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, डायट प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी हे काम करणार आहेत.

उपक्रमात गणनपूर्व तयारी, संख्याज्ञान, संख्यांवरील क्रिया, सराव, तसेच कृती या पद्धतीचा वापर करत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून गणित रंजक पद्धतीने शिकविण्यात येणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत शिक्षकांना त्यांच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन पूरक अधिकच्या कृतींचे आयोजन करण्याची मुभा आहे. आनंददायी कृतींचा, गणितीय खेळांचा, परिसरात व शाळेत उपलब्ध साहित्याचा यथायोग्य वापर करून गणितीय संकल्पनांचे विद्यार्थ्यांना आकलन होईल अशा कृती कराव्यात. जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये गणिताची आवड निर्माण होईल.

पायाभूत क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार उच्चस्तर अध्ययन कृती घेण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या उपक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या व डायटमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन किमान २ शाळांना भेटी कराव्यात. हा उपक्रम सुरू असल्याची खात्री करावी. अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही अंकित यांनी सांगितले.