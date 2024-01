राम मांसाहारी की शाकाहारी? भालचंद्र नेमाडेंची वादात उडी; वाल्मिकीच्या रामायणाबाबत विचारला प्रश्न

जळगाव- ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांनी रामायण कथेबाबत भाष्य केलं आहे. यावरुन वाद निर्माण केला जाण्याची शक्यता आहे. कोणता राम खरा मानायचा? वाल्मिकीचाच राम कशामुळे खरा? असा सवाल त्यांनी केला आहे. जळगावच्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. (after ncp jitendra awhad writer bhalchadra nemade statement on ramayan valmiki non veg)

खरा राम कोणता समजायचा? वाल्मिकीचा रामच खरा का म्हणायचा? आसाममधील एका समूदायाच्या रामायणात सीता मुक्तीची कथा आहे. ती रामाला आज्ञा करत असते. रामाला शिव्या देत असते. तुला अक्कल नाही का? असं म्हणत असते. हे लोक आता फक्त १५ हजार राहिले आहेत. रामायणाच्या कथेचे विविध प्रकार आहेत. त्यामुळे कोणते रामायण खरं समजायचं, असं ते म्हणाले.