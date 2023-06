Jalgaon News : घरात शिरताच पित्याला दिसला मुलीचा मृतदेह

Jalgaon News : आई आणि भाऊ बाहेरगावी, तर वडील कामाला गेल्याने घरात कोणीच नसताना कोमल वसंत भावसार (वय ३०, रा. रौनक कॉलनी, अयोध्यानगर) या तरुणीने घरात गळफास घेत आत्महत्या केली.

आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट असून, याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

कोमल ही बँकेत अकाऊंटन्ट म्हणून नोकरीला होती. तिची आई आणि भाऊ पुण्याला गेले असून, वडील वर्कशॉपमध्ये कामाला गेले असता, ती घरी एकटीच होती.(As soon as he entered house father body of girl seen thirty year old youth hanged himself Jalgaon news)

दुपारच्या सुमारास तिने राहत्या घरात गळफास घेवून आपली जीवनयात्रा संपविली. सायंकाळी वडील कामावरुन घरी परतले असता, त्यांना आपली मुलगी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आली.

मुलीचा मृतदेह बघताच त्यांनी मन हेलावणारा आक्रोश केला. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सहाय्यक फौजदार अल्ताफ पठाण तपास करीत आहेत.

आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करुन मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर दुपारी मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. दरम्यान, तरुणीच्या आत्महत्येचे कारण मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.

