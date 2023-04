Jalgaon Crime : बहिणीचा हात धरल्याचा जाब विचारल्याने भावावर हल्ला

जळगाव : शहरातील पांडे डेअरी ते सिंधी कॉलनी रोडवर विवाहितेचा विनयभंग करण्यात आला. बहिणीची छेड काढल्याचा जाब विचारत असताना, तिच्या भावावर लोखंडी रॉडसह धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला. (Attack on brother for asking about molesting sister jalgaon crime)

सोमवारी (ता. ३) सायंकाळी पाचला पीडित विवाहिता पंचमुखी हनुमान ते सिंधी कॉलनी रोडवरून जात असताना, नितीन दहियेकर याने तिचा विनयभंग केला. पीडितेच्या भावाने सायंकाळी नितीन दहियेकर यास जाब विचारला.

नितीन दहियेकर याने महिलेच्या भावसोबत वाद घातला. त्याच्यासोबत असलेल्या सनी दहियेकर, राहुल दहियेकर, विजय दहियेकर यांनी पीडितेच्या भावाला चापटाबुक्क्यांनी मारहाण केली. नितीन याने शस्त्राने वार केले, तर सनी याने लोखंडी रॉडने पाठीवर मारून जखमी केली.

गंभीर जखमी भावावर उपचार सुरू असून, शुद्धीवर आल्यानंतर त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबाबावरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात नितीन दहियेकर, सनी दहियेकर, राहुल दहियेकर व विजय दहियेकर यांच्याविरुद्ध मारहाणीसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक अतुल पाटील तपास करीत आहे.