Jalgaon Cyber Crime : ‘केवायसी’च्या नावाखाली केळी ग्रुपचालकाची फसवणूक

By

Jalgaon Cyber Crime : आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक करण्याचा बहाणा करून एका केळी ग्रुपचालकाच्या बँक खात्यातील सुमारे ९८ हजार रुपये काढून फसवणूक केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १५) घडली.

याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Banana group manager cheated in name of KYC fraud cyber crime jalgaon news)

तालुक्यातील नेहेते येथील नितीन प्रकाश पाटील हे आपल्या गजानन केला ग्रुपमध्ये बसले होते. यावेळी त्यांना एक्सिस बँकेचा लोगो असलेली लिंक पाठवून लागलीच दुसऱ्या मोबाईल क्रमांकाने अज्ञात व्यक्तीने नितीन पाटील यांना फोन करून, ‘सर तुमचा पॅन कार्ड व आधार कार्ड केवायसी करायचा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एवढे बोलून फोन कट केला. श्री. पाटील यांच्या लक्षात येताच त्यांनी एक्सिस बँकेत फोन करून बँकेतील माझे खाते लॉक करण्याचे सांगितले. मात्र या वेळात अज्ञात व्यक्तीने सुमारे ९८ हजार ६०० रुपये त्यांच्या खात्यातून काढून श्री. पाटील यांची फसवणूक केली.

या बाबत त्यांनी रावेर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या माहितीवरून गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक कैलास नागरे करीत आहेत.