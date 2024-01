Jalgaon News : ‘बांडी’ची यंदा उडाली दांडी, 100 रुपयांत तिनशेच कांडी

Jalgaon News : खानदेशात उसाचे पीक काही नवे नाही. ऊस तोडणी मजूर दिवसभर ऊस तोडून येणारी बांडी सायंकाळी जवळच्या गावात विकतात.

मात्र ही बांडी आता शंभर रुपयांत कमी होत होत तीनशे कांड्यावर आली असून, यावर्षी ऊस लागवड कमी झाल्याने ही महागाई झाल्याचे दिसून आले आहे. (Bandi now reduced to one hundred rupees and came to three hundred jalgaon news)