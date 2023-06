Jalgaon News : खादी ग्रामोद्योगजवळ असलेला एसटी बस व खासगी वाहनांचा स्टॉप शिवाजीनगर भागाकडे हलविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिली.

टॉवर चौकातही गर्दी

शिवाजीनगर पूल उतरल्यानंतर टॉवर चौकात हॉटेल आर्या व खादी ग्रामोद्योग भवनाजवळ खासगी वाहन व एसटी बस स्टॉप झाला आहे. स्टॉपवर ग्रामीण भागात जाणारी वाहने उभी असतात, तसेच रिक्षा स्टॉपही त्याच ठिकाणी आहे. (bus stop of Khadi village industry will be shifted to Shivajinagar jalgaon news)

त्यामुळे त्या ठिकाणी गर्दी होते. एसटी प्रवासी घेण्यासाठी व उतरण्यासाठी थांबल्यावर तेथे वाहनांचीही कोंडी होते. टॉवर चौकातही गर्दी होऊन वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्यामुळे अपघात होण्याचाही धोका आहे.

शिवाजीनगरकडे स्टॉप करणार

खादी ग्रामोद्योग जवळ होणारी गर्दी टाळण्यासाठी हा स्टॉप बदलण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. महापालिका प्रशासनानेही त्याची पाहणी केली.

या स्टॉपमुळे गर्दी होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता हा स्टॉप बंद करून तो शिवाजीनगर भागाकडे करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी सांगितले. शिवाजीनगर भागाकडे हा स्टॉप करण्यात येईल. त्या ठिकाणी खासगी वाहने व एसटीचा स्टॉपही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

"शहरातील अतिक्रमण, व रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी महापालिकेतर्फे उपाययोजना करण्यात येत आहे. आता लवकर सम-विषम तारखांना रस्त्यावर पार्किंग सुविधा करण्यात येईल." -डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका, जळगाव