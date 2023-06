Jalgaon Crime News : व्यावसायिकास 8 लाखांत गंडविले; Sextortion गुन्ह्यांचा Honey Trap

Jalgaon News : फेसबुकवर हाय हॅलो.. घरंदाज शब्दाच्या कोटींगने, विचारांची देवाण-घेवाण. लगेच व्हॉट्‌सॲप नंबर एक्सचेंज करून थेट संपर्काला सुरवात होते. त्यातून सावज हेरून ‘हनी ट्रॅप’चे प्रकार घडतात व धमकी देत लाखो रुपये उकळले जातात.

असाच काहीसा प्रकार जळगावातील व्यापाऱ्यासोबत झाला. एका महिलेने चक्क आठ लाखांचा गंडा घातल्याची तक्रार सायबर पोलिसांत दाखल झाली आहे.

या गुन्ह्यांमध्ये फेसबुक, व्हॉट्‌सॲप, इन्स्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडीयाचा वापर करून सावज हेरला जातो.(businessman was cheated in eight lakh honey trap of sextortion crime Crime against women Jalgaon News)

मोबाइलवर व्हॉट्‌सॲपद्वारे व्हिडिओ कॉल करून अश्‍लील चित्रफित रेकॉर्डिंग करून नंतर ती व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करण्यात येते. असाच प्रकार जळगावमधील एका ५१ वर्षीय मिनरल वॉटर उत्पादकाबाबत घडला व त्यास आठ लाख रुपयांत फसविण्यात आले.

असा घडला प्रकार

सायबर पोलिस ठाण्यात पीडित व्यावसायिकाने तक्रार दिली. त्यानुसार, त्याच्या फेसबुक अकाउंटवर Riya Agrawal या अनोळखी महिलेने चॅटींगद्वारे संपर्क केला.

संपर्क होताच ओळख निर्माण होऊन या प्रौढासोबत मॅसेंजरवर चॅटींगला सुरवात झाल्यावर नंतर व्हॉट्‌सॲपद्वारे पर्सनल नंबरवरून व्हिडिओ कॉल करून अश्‍लील भाषेचा वापर करत भावना उत्तेजीत करून पीडित व्यावसायिकाचा नग्न व्हिडिओ तयार करण्यात आला.

आठ लाखांचा गंडा

आपल्या जाळ्यात ओढला गेल्याची संपूर्ण खात्री झाल्यावर आणि नग्न व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हातात मिळाल्यावर त्या अनोळखी तरुणीने या व्यापाऱ्यास धमकी देत पैसे दिले नाही, तर ते नग्न व्हिडिओ यु ट्यूब व सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली.

यामुळे भेदरलेल्या वृद्धाने AU SMALL FINANCE BANK व गुगल पे मोबाईल क्रमांकावर वेळोवेळी ऑनलाईन पेमेंट करत एकूण ७ लाख ७७ हजार ७४५ रुपये पाठविले. तरी त्रास कमी होत नसल्यानेमुळे त्यांनी शेवटी जळगाव सायबर पोलिसात फेसबुक खातेधारक Riya Agrawa विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर तपास करीत आहेत.