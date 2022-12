Jalgaon Crime News : विवाहिता छळप्रकरणी सासरच्या 8 जणांवर गुन्हा दाखल

जळगाव : माहेरून एक लाख रुपये आणावेत, अशी मागणी करत येथील पोलिस चाळीत माहेर असलेल्या विवाहितेचा छळ केल्याप्रकरणी पतीसह सासरच्या मंडळीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. (case filed against 8 in laws in case of wife harassment Jalgaon Crime News)

पोलिस चाळीतील जयश्री (वय २६) यांचा विवाह पळसवाडी (जि. औरंगाबाद) येथील विलास देवीदास म्हसरूप यांच्याशी झाला. लग्नानंतर पती विलास म्हसरूप यांनी विवाहितेकडे एक लाख रुपये आणावेत, अशी मागणी केली. विवाहितेने पैसे आणले नाहीत, म्हणून तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला. छळस कंटाळून विवाहिता जळगावला निघून आली.

गुरुवारी (ता. १५) तिने दिलेल्या फिर्यादीवरून पती विलास म्हसरूप, सासू काशीबाई म्हसरूप, सासरे देवीदास म्हसरूप, जेठ कैलास म्हसरूप, जेठाणी छाया म्हसरूप, दीर अमोल म्हसरूप (सर्व रा. पळसवाडी, ता. खुलताबाद), नणंद रंजना शेळके आणि नंदोईभाऊ अमोल शेळके (दोघे रा. हातनूर, ता. कन्नड) यांच्याविरोधात जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिस नाईक संदीप पाटील तपास करीत आहेत.

