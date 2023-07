By

RPF Children Rescue : आपल्या आई -वडिलांपासून ताटातूट झालेली, घरातून निघून गेलेली, हरवलेली, अशा आपल्या घराची वाट चुकलेल्या अल्पवयीन मुला-मुलींना पुन्हा आपले आई-वडील, घर मिळावे यासाठी ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ मोहीम राबवली जात आहे.

या मोहिमेअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या सुरक्षारक्षक बलाच्या जवानांनी गेल्या ३ महिन्यात ४०८ बालकांची घरवापसी केली आहे. (Central Railway Security Force jawans have rescue 408 children in last 3 months jalgaon news)

मध्य रेल्वेच्या रेल्वे सुरक्षा बल, रेल्वे पोलिस आणि इतर फ्रंटलाइन रेल्वे कर्मचारी यांच्या समन्वयाने ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ अंतर्गत एप्रिल ते जून या गेल्या ३ महिन्यांत मध्य रेल्वेवरील रेल्वे स्टेशन, प्लॅटफॉर्मवरील ४०८ मुलांची सुटका केली आहे. यामध्ये ३१८ मुले आणि ९० मुलींचा समावेश आहे.

एकट्या भुसावळ विभागातून ११९ मुलांची सुटका करण्यात आली आहे. यात ९४ मुले व २५ मुलींचा समावेश आहे. चाइल्डलाइन सारख्या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने त्यांचे पालकांशी पुनर्मिलन झाले आहे.

भांडणामुळे किंवा काही कौटुंबिक समस्यांमुळे किंवा चांगले जीवन किंवा शहराचे ग्लॅमर आदींच्या शोधात आपल्या कुटुंबीयांना न सांगता रेल्वे स्थानकावर येणारी मुले प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक बलाच्या जवानांना आढळतात.

हे प्रशिक्षित आरपीएफ कर्मचारी मुलांशी जवळीक साधतात, त्यांच्या समस्या समजून घेतात आणि त्यांना त्यांच्या पालकांशी पुन्हा एकत्र येण्यासाठी सल्ला देतात. रेल्वेच्या या उदात्त सेवेबद्दल अनेक पालक त्यांचे मनापासून आभार आणि कृतज्ञता व्यक्त करतात.

गेल्या तीन महिन्यातील मोहिमेची फलश्रुती

- भुसावळ विभागात ११९ मुलांची सुटका. यात ९४ मुले व २५ मुलींचा समावेश.

- पुणे विभागात सर्वाधिक १३८ मुलांची सुटका. यात १३८ मुलांचा समावेश.

- मुंबई विभागात ९२ मुलांची सुटका.यात ५८ मुले आणि ३४ मुलींचा समावेश.

- नागपूर विभागात ४० मुलांची सुटका. यात २१ मुले आणि १९ मुलींचा समावेश.

- सोलापूर विभागात १९ मुलांची सुटका.यात ७ मुले व १२ मुलींचा समावेश.