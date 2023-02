Shivsena : शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी हट्ट

जळगाव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज जिल्‍हा दौऱ्या आले असताना त्यांना भेटून निवेदन देण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेना ठाकरे (Thackeray) गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात अटक करुन त्यांची सुटका केली आहे. (CM was on district tour Shiv Sena Thackeray office bearers demanded to meet him give statements were detained by police jalgaon news)

सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यात त्यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्याची तयारी केली होती. या संदर्भात त्यांनी तहसीलदारांना पत्र देऊन अधिकृत भेटीसाठी वेळ मागितला होता. तथापि, यावरून त्यांना आजपर्यंत वेळ मिळाला नव्हता.

तर, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कालच माध्यमांशी बोलतांना निवेदनासाठी दौरा हे योग्य ठिकाण नव्हे असे सांगितले होते. ठाकरे गटाने मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करून नंतर मुंबई येथे निवेदन द्यावे असे त्यांनी सुचविले होते.

ठाकरे गटाचे नेते गुलाबराव वाघ सहकाऱ्यांसह आज दुपारी भोकर येथे दाखल झाले असता त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अटक केलेल्यांमध्ये गुलाबराव वाघ, नंदू पाटील, संतोष सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख अॅड. शरद माळी, विलास पवार, गजू महाजन, देवा तायडे यांना यांना

जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले आहे. माजी नगराध्यक्ष तथा युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख नीलेश चौधरी यांना धरणगाव पोलिस स्थानकात बोलविण्यात आल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.