Jalgaon District Collector : जिल्ह्यात ‘एक गाव, एक वॉर्ड, एक गणपती’ : जिल्हाधिकारी प्रसाद

Jalgaon District Collector : सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होण्यास व विधायक कामांना गती मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, गणेश मंडळे, सरपंच, नगरसेवक व सर्व पदाधिकारी यांनी ‘एक गाव, एक वॉर्ड, एक गणपती’ साजरा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. (Collector Ayush Prasad appealed to take initiative to celebrate One Village One Ward One Ganpati jalgaon news)

राज्यात १९ ते २८ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होणार आहे. ब्रिटिशांच्या जुलमी सत्तेस विरोध करणेसाठी, जनतेची एकजूट साधण्याकरिता व सामाजिक ऐक्य व सलोखा वृद्धिंगत करणेकरिता लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव व शिवजयंती सार्वजनिक स्वरूपात साजरी करण्यास सुरवात केली.

आज स्वातंत्र्याच्या अमृतकालामध्ये सामाजिक ऐक्य व सलोखा राखणे, ही देशाची आर्थिक व भौतिक प्रगती साधण्याची पूर्व अट झालेली आहे.

वर्तमानात सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या मूळ उद्देशाचा विसर नागरिकांना पडत चालल्याचे दिसून येत आहे. गल्लोगल्ली स्थापन झालेली गणेश मंडळांच्या माध्यमातून बऱ्याचदा राजकीय व सामाजिक तेढ निर्माण झाल्याच्या घटना घडत असतात.

स्पर्धा, चर्चासत्र, महिलांसाठीचे उपक्रम

सार्वजनिक स्वरूपात साजरा केल्या जाणाऱ्या गणेशोत्सवात विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा, चर्चासत्र, महिलांसाठीचे उपक्रम, आरोग्य तपासणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कामांचे आयोजन करावे व उत्सवास बिभित्सपणा आणणारे फ्लेक्स, पोस्टर्स लावण्यास फाटा देण्यात यावा. या उत्सवात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गणेश मंडळांना, ग्रामपंचायतीस, वॉर्डास सन्मानित करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.