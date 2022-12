By

धरणगाव : तालुक्यातील रेल येथे एका वृद्ध महिलेचे कान कापून कानातील ८ ते १० ग्रॅम वजनाच्या सोनसाखळ्या आणि रोकड लंपास केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २९) रात्री घडली.

या घटनेने ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, धरणगाव पोलिसात (पाळधी दूरक्षेत्र) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रेल गावातील विमलबाई श्रीराम पाटील (वय ७०) या मंगल नथ्थू पाटील यांच्या घराच्या वरील पत्री शेडमध्ये एकट्या झोपलेल्या होत्या. (Cut off old woman ears and steal jewelry Jalgaon Crime News)

त्यावेळी चोरट्याने त्यांच्या कानातील ८ ते १० ग्रॅम वजनाचे, साधारण २५ हजार रुपये किमतीच्या सोनसाखळ्या (किल्लू) कान कापून तसेच डोक्यावर व तोंडावर दुखापत करून चोरुन नेले.सकाळचे नऊ वाजले तरी आजी खाली आल्या नाहीत म्हणून शेजारची महिला वर बघायला गेल्या. तेव्हा आजी रक्तबंबाळ अवस्थेत पडून होत्या.

घटनेची माहिती मिळताच वृद्ध महिलेचा नातू नीलेश मच्छिंद्र पाटील (रा. पिंप्री, ता. धरणगाव) घटनास्थळी पोहचले. त्यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आजीजवळ साधारण ५० हजारांची रोकड असल्याचे देखील नीलेश पाटील यांनी सांगितले.

घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, चोपडा विभागीय अधिकारी ऋषिकेश रावले, अमळनेर विभागीय अधिकारी राकेश जाधव, पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ, अमोल गुंजाळ यांनी भेट दिली. या प्रकरणी पाळधी दूरक्षेत्राचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश बुवा हे करीत आहेत.

