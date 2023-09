Jalgaon News : अडीच हजार हेक्टरवरील पिकांचे अतिवृष्टीने नुकसान; कृषी विभागाचा अंदाज

By

Jalgaon News : जिल्ह्यात आठ व नऊ आणि पंधरा ते सतरा सप्टेंबर या पाच दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील आठ तालुके बाधित झाले असून, तब्बल अडीच हजार हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यातून व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी चिंतातूर होते. सप्टेंबरमध्ये मात्र वरूणराजाची पुन्हा कृपा झाली. (Damage to crops on 2500 hectares due to heavy rain jalgaon news)

सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाचोरा, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, धरणगाव, जामनेर, चोपडा, जळगाव या आठ तालुक्यांत पाच दिवसांत अतिवृष्टी झाल्याने पुर परीस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने बळीराजा पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला.

केळी पिक अक्षरश: झोपले

अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका केळी पिकाला बसला आहे. यासोबतच ज्वारी, तुर, सोयाबीन, भाजीपाला, मका आणि कापूस पिकांचेही नुकसान झाल्याची माहिती प्राथमिक अहवालातून समोर आली आहे.

जिल्ह्यात एकूण आठ तालुक्यांत १५२ गावांतील ३ हजार ३६१ शेतकरी बाधित झाले असून, एकूण २ हजार ४९८.६० हेक्टर शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे.

पंचनामे पुर्ण करण्याचे आदेश

जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत झालेल्या नुकसानीची पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी माहिती घेतली असून, या भागातील शेती पिकांचे नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.