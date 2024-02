SSC-HSC Exam 2024 : बारावीचे 48 हजार तर दहावीचे 57 हजार परिक्षार्थी; 21 फेब्रुवारीपासून परिक्षा

SSC-HSC Exam 2024 : उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा (बारावी) येत्या २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. प्रात्येक्षिक परिक्षा २ फेब्रुवारीपासून सुरू होतील. त्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. यंदा बारावीसाठी ४८ हजार २७३ परीक्षार्थी आहेत.

तर दहावीसाठी ५७ हजार ११० परीक्षार्थी आहेत. (Examination of ssc and hsc from 21st February 2024 jalgaon news)