Jalgaon News : कृषी विक्री केंद्रांचा कडकडीत बंद; शेतकऱ्यांची गैरसोय

Jalgaon News : जिल्हा संघटनेने पुकारलेल्या बंदला साथ देत तालुका संघटनेने गुरुवारपासून तीन दिवस आपली कृषी केंद्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यात आज पहिल्या दिवशी सर्व कृषी केंद्र कडकडीत बंद ठेवण्यात आली होती.

लाखो रुपयांचा होणारा कृषी व्यवसायाची उलाढाल आजरोजी थांबल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट जाणवत होता. ( Farmers are inconvenienced by strict closed of agricultural shop jalgaon news )

याबाबत कृषी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी आपली भावना व्यक्त करताना सांगितले, की कृषी विक्रेता शेतकऱ्यांचा सच्चा मित्र आहे. प्रामाणिक व्यापारी आहे. परंतु शासनाने सरसकट कृषी व्यापाऱ्यांना संशयाच्या नजरेतून पाहिल्याने त्यांच्यावर आता मंजूर होत असलेले नियम ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ हे अतिजाचक आहेत.

याचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली आहे. दरम्यान, शहरात सर्वच कृषी केंद्र बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी लागणारे रासायनिक खते तसेच औषधी न मिळाल्यामुळे त्यांनी माघारी जावे लागले.

रावेरला बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

तालुक्यातून बंदला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. तालुक्यातील सर्वच म्हणजे २१० खासगी आणि १५ संस्थांच्या अशा एकूण २२५ कृषी केंद्रांनी कडकडीत बंद पाळला. प्रस्तावित कृषी विधेयका विरोधात माफदा संघटनेचे हे ३ दिवसीय बंद आंदोलन असून त्याला राज्यभरातील कृषी विक्रेत्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला असल्याचे संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुनील कोंडे यांनी सांगितले.