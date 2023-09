Jalgaon News : कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून कपात केलेले शुल्क परत होणार; सुभाष पाटील यांच्या मागणीला यश

Jalgaon News : शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना त्यांच्याकडून सीबिल स्कोअर अथवा अन्य प्रक्रियेसाठी कापून घेतले जाणारे शुल्क रद्द करून आतापर्यंत ज्यांच्याकडून ही रक्कम कपात करण्यात आली, त्यांना ती परत करावी, अशी मागणी सभासद सुभाष पाटील यांनी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली.. ही मागणी मान्यही करण्यात आली. (Fees deducted from farmers will be refunded while providing loans jalgaon news)

जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी पार पडली. सभेत प्रश्‍न उपस्थित करण्यासाठी १८ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत होती, मात्र बहुतांश सभासदांना त्याच दिवशी अजेंडा प्राप्त झाला, त्यामुळे अनेक जण प्रश्‍न उपस्थित करू शकले नाहीत, अशी तक्रार अमळनेर तालुक्यातील सभासद सुभाष पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी स्वत: या सभेत कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून कापून घेतलेल्या दोनशे रुपये शुल्काचा मुद्दा उपस्थित केला. सन २०२२-२३मध्ये याद्वारे प्रत्येकी २३३ रुपये तसेच पुन्हा या वर्षीदेखील ही रक्कम कापून घेण्यात आली.

त्यासंबंधी पाटील यांनी विचारल्यानंतर ही रक्कम परत देण्यात येईल, असे अध्यक्षांकडून सांगण्यात आले.

तसेच निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना तसेच नव्याने होणाऱ्या सभासदांना ५० टक्केच कर्ज वाटप केले जाते, त्यामुळे एकूणच कर्जवाटप कमी होऊन बँकेच्या नफ्यावर परिणाम होतो. विविध कार्यकारी संस्थांना कर्ज वाटपातील २ टक्के व्याजाशिवाय दुसरे कोणतेही साधन नाही. म्हणून पीक कर्जासाठी कापण्यात आलेले भाग भांडवल संस्थेस परत करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.