Jalgaon Fraud Crime : नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक; महिलेस नाशिक येथून अटक

By

Jalgaon Fraud Crime : शहरातील फालक भागातील रहिवासी शशिकांत रघुनाथ मेढे यांना नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून आठ लाख रुपयांत फसवणूक करणाऱ्या महिलेस बाजारपेठ पथकाने नाशिक येथून ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. (Fraud woman arrested from Nashik with lure of job jalgaon fraud crime news)

याप्रकरणी संशयित कल्पना संजय सोनवणे यांनी शशिकांत रघुनाथ मेढे यांच्याकडून नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून राहत्या घरी तसेच बँकेत वेळोवेळी आठ लाख रुपयांची मागणी करून फसवणूक केल्याप्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात (ता.१९) जूनला दुपारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी पोलिस कर्मचारी विजय नेरकर व सचिन चौधरी तसेच महिला पोलिस वैशाली सोनवणे यांना नाशिक येथे रवाना केले. त्या अनुषंगाने पथकाने महिलेचा शोध घेऊन नाशिक येथून ताब्यात घेऊन अटक केली आहे.