Jalgaon Crime News : पिंप्राळा हुडको परिसरात दारू पिण्याच्या वादातून लाकडी दांडक्याने मारून सख्ख्या भावाचा खून करणाऱ्या आरोपीला जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. (Life imprisonment for accused in murder of brother jalgaon Crime News)

खटल्याची पाश्‍र्वभूमी अशी : पिंप्राळा हुडको परिसरात प्रल्हाद तानू मरसाळे यांचा मुलगा दीपक मरसाळे आणि जय मरसाळे यांच्यात नेहमी दारू पिण्यावरून वाद होत होते. १८ ऑक्टोबर २०१९ ला रात्री साडेनऊच्या सुमारास दारू पिण्यावरून जय आणि दीपक यांच्यात वाद झाला.

यात रागाच्या भरात जय याने दीपकच्या डोक्यात लाकडी दांडका टाकून खून केला, तर वडील प्रल्हाद मरसाळे यांना दुखापत केली. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. जय मरसाळे याला अटक केली होती.

आठ साक्षीदार तपासले

जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांच्यासमोर या खटल्याचे सुनावणी झाली. यात सरकारपक्षातर्फे एकूण ८ साक्षीदार तपासण्यात आले. यात वडील प्रल्हाद मरसाळे, बहीण व भाचा यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

त्यावरून न्यायाधीश मोहिते यांनी जय मरसाळे याला दोषी ठरवत भावाचा खून व वडिलांना मारहाण केल्याप्रकरणी जन्मठेप आणि दंडांची शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील वैशाली महाजन यांनी काम पाहिले. पैरवी अधिकारी सहाय्यक फौजदार संजय गोसावी आणि केसवॉच इक्बाल पिंजारी यांनी सहकार्य केले.