Fuel Shortage Rumor : युद्धाच्या अफवेने 'इंधन' भडकलं! मुक्ताईनगरमध्ये 500 लिटरच्या प्लास्टिकच्या टाक्यांत भरलं जातंय पेट्रोल-डिझेल; पाहा धक्कादायक Video

मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल तुटवडा निर्माण होईल, या अफवेमुळे मुक्ताईनगर तालुक्यातील पेट्रोल पंपांवर (Fuel Shortage Rumor) नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन मिळवण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत..याच दरम्यान, काही जणांकडून नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर इंधन साठवले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे ५०० लिटर क्षमतेच्या मोठ्या प्लास्टिक टाक्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल भरून नेले जात असल्याचे दृश्य घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले आहे..या घटनेमुळे परिसरात इंधन साठेबाजी होत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित पेट्रोल पंपावर प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.