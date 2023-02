Jalgaon News : चाळीसगाव तालुक्यातील दलित वस्तींमध्ये होणार सुधारणा

चाळीसगाव (जि. जळगाव ) : राज्य शासनाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्यातून

चाळीसगाव मतदारसंघातील दलित वस्तींच्या सुधारणेसाठी ४ कोटींचा निधी (Fund) मंजूर झाला आहे. (fund of 4 crore has been sanctioned for improvement of Dalit slums jalgaon news)

दलित वस्ती विकासासाठी प्रथमच भरीव निधी मंजूर केल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत.

या निधीतून होणारी कामे चांगल्या गुणवत्तेची होऊन ती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत, यासाठी आपण योग्य तो पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

या निधीतून सायगाव, दहिवद, दस्केबर्डी, भऊर, चांभर्डी, डोणदिगर, कळमडू, देवळी, कृष्णानगर, लोंढे, वाघळी, पातोंडा, वडाळा, पिंपरखेड, पिंपळगाव, मेहुणबारे, आडगाव, गणेशपूर, करजगाव, टाकळी प्र. चा., बोढरे, टाकळी प्र. दे., वलठाण, उंबरखेड, रोकडे, नांद्रे, शिदवाडी, शिरसगाव, वाघारी तांडा, राजमाने,

आभोणे तांडा, सुंदर नगर, इच्छापूर, चैतन्य तांडा, वाघले आदी गावांमध्ये रस्ता काँक्रिटीकरण, भूमिगत गटार बांधकाम, चौक सुशोभीकरण, सभा मंडप, सामाजिक भवन व स्मारक बांधकाम, सुलभ शौचालय, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, स्मशानभूमी बांधकाम, अंडर ग्राउंड गटार यासारखी वेगवेगळी कामे या सर्व गावांमध्ये मंजूर निधीनुसार केली जाणार आहेत.