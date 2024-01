Jalgaon News : कारसेवकांच्या योगदानातून मंदिराची उभारणी : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

Jalgaon News : राम हे आपल्या सगळ्यांचे दैवत असून, आपल्या जीवन जगण्याची एक ऊर्जा आहे. रामामुळे आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कित्येक वर्षांचा संघर्ष आणि केलेल्या परिश्रमाला फळ म्हणून आज कारसेवकांचे योगदान व बलिदानातून प्रभू श्रीराम यांचे मंदिर प्रत्यक्षात साकारलेले आपण पाहत आहोत. (Guardian Minister Gulabrao Patil statement Construction of temple with contribution of Karsevak)