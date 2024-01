Jalgaon News : शेतकरी, वंच‍ित, दुर्लक्ष‍ित घटक, सर्वसामान्य नागर‍िक यांच्या जीवनात शासकीय योजना व मदतीच्या रूपाने नवी पहाट आणण्याचे काम शासन करीत आहे. ‍ज‍िल्ह्यात पायाभूत सुव‍िधांचे जाळे न‍िर्माण करण्यात येत आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांच्या ह‍िताला व जिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य राहणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे द‍िली.

भारतीय प्रजासत्ताक द‍िनानिमित्त पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते पोलिस कवायत मैदानावर शुक्रवारी (ता. २७) मुख्य ध्वजवंदन झाले. त्या वेळी शुभेच्छा संदेशात पालकमंत्री पाटील बोलत होते. (Guardian Minister Gulabrao Patil statement of will give highest priority to interest of farmers and comprehensive development of district jalgaon news)