Jalgaon News : 10 लाखांसाठी पत्नीचा सासरच्यांकडून छळ

Jalgaon News : शहरातील शिवाजीनगर दाळफळ परिसरातील माहेरवाशीण विवाहितेस माहेरून दहा लाख रुपये आणावे, यासाठी पतीसह सासरच्या मंडळींकडून शिवीगाळ, मारहाण केल्याची घटना घडली. शनीपेठ पोलिस ठाण्यात पतीसह सासू-सासरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Harassment of woman by in laws for 10 lakhs jalgaon crime news)

शिवाजीनगर दाळफळ परिसरातील माहेरवाशीण कोमल सूरज उपाध्याय (वय २८) यांचा आंध्र प्रदेशातील उस्मान गंज येथील रहिवासी सूरज राजाराम उपाध्याय यांच्याशी (वर्ष २०१९ मध्ये) रीतिरिवाजानुसार लग्न झाले होते.

सूरज याला दारू, गांजा पिण्याचे व्यसन आहे. वाईट व्यसनांना विवाहितेने विरोध केल्याने तिला शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली. तसेच व्यवसाय वाढविण्यासाठी माहेरहून दहा लाख रुपये आणावे, अशी मागणी करण्यात आली.

विवाहितेने माहेरहून पैसे आणले नाही म्हणून पती सूरज याच्यासह सासू आणि सासरे यांच्याकडून होणारा छळ सहन न झाल्याने विवाहिता माहेरी निघून आली. शनीपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यावरून पती सूरज उपाध्याय, सासू प्रेमाबाई उपाध्याय, सासरे राजाराम उपाध्याय (सर्व रा. उस्मान गंज, आंध्र प्रदेश) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक प्रमोद पाटील तपास करीत आहेत.