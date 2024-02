Medical Courses Admission : भावी डॉक्टरांना उच्चशिक्षणमंत्र्यांकडून आशा; हजारो विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत

जळगाव : वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील ‘ग्रुप बी’च्या प्रवेशप्रक्रियेची मुदत संपत असताना व संपल्यावरही काही आयुर्वेद महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्याने ‘बीएएमएस’च्या ६०० वर जागा रिक्त आहेत. केंद्राच्या ‘एनसीआयएसएम’ व राज्याच्या ‘सीईटी- सेल’ या यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ९) जळगावी येणारे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील हे स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून आल्याने ते या गंभीर विषयाची दखल घेऊन ‘आयुष’ मंत्रालयाशी बोलून मार्ग काढतील, अशी विद्यार्थ्यांची आशा आहे. (Hundreds of students are deprived of admission due to lack of positive role of the central NCISM and states CET-CELL systems jalgaon medical news)