Jalgaon News : पती-पत्नीसह कुटूंबीयांना मारहाण

Jalgaon News : शहरातील खंडेराव नगरात कौटुंबिक वादातून पती-पत्नीसह नातेवाईकांना बेदम मारहाण करत जखमी केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १४) रात्री नऊला घडली. (husband and wife were brutally beaten due to family dispute jalgaon news)

याबाबत रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात मारहाण करणाऱ्या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. खंडेराव नगरात परविनबी रफिक खान (वय २४) ह्या पती व दोन भाऊ यांच्यासह वास्तव्याला आहेत.

शुक्रवारी रात्री नऊच्या सुमारास कौटुंबिक वादाच्या कारणावरून शेजारी राहणारे नसरीन खान, अश्फाक खान, अज्जू खान आणि तब्बू जान अशा चौघांनी परविनबी व त्याच्या पतीसह दोन भावांना चापटा बुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली.

त्यांच्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस नाईक निलेश पाटील तपास करीत आहेत.