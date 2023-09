Chopda Sugar Factory : शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देण्यात आम्ही कमी पडलो तर ती नैतिक जबाबदारी आमची आहे, ‘बारामती ॲग्रो’ने देखील शब्द फिरवला.

बारामती ॲग्रो शेतकऱ्यांचे २०१४-१५ चे राहिलेले १५० रुपये प्रतिटन प्रमाणे ३ कोटी ३० लाख रुपये जून २०२३ ला देऊ, असे सांगितले होते, पण अजूनही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही. (if farmers payment is not given chopda sugar factory warns agitation jalgaon news)

२ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत रक्कम न मिळाल्यास येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ‘चोसाका’चे उपाध्यक्ष व शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक एस. बी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. साखर कारखाना विश्रामगृहात मंगळवारी (ता. १९) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या वेळी डॉ. रवींद्र निकम, डॉ. सुभाष देसाई, भागवत महाजन, मेहमूद बागवान, नारायण पाटील आदी होते. शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक एस. बी. पाटील पुढे म्हणाले, की कारखाना बुडविला कुणी? १०० कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांनी केले का? बारामती ॲग्रो सोबत करार केला कुणी ? जर करार मंजूर नव्हता तर बारामती ॲग्रोकडून ५० कोटी घेईपर्यंत १२ टक्के व्याज आठवले नाही का? स्वतःच्या गळ्यावरील सुरी उतरल्यावर बारामती ॲग्रो वाईट कशी झाली? शेतकऱ्यांना व कामगारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळाले असते तर लगेच कारखाना बुडणार होता का?

करार करताना कोणत्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला? आज देखील करारात बऱ्याच त्रुटी आहेत. त्या कोणत्या यावर कुणीच बोलत नाही. बारामती ॲग्रोला कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याआधी बंटी शेठ (इंदूर) म्हणजे हाजी अजीज कंपनी यांना पैसे घेण्याआधीच कोर्टात पैसे मिळाले, अशी डिक्री करून देऊन ३० लाखांचे तीन डीडी मिळाले. मात्र त्यातील ५० लाख गायब कुणी केलेत?

कारखाना डबघाईला असताना २०१५ पासूनचा मीटिंग भत्ता २०२२ मध्ये वाढवून घेऊन बारामती ॲग्रोकडून आलेल्या पैशांमधून लाखो रुपये संचालकांनी वाटून घेतले, तेव्हा १२ टक्के व्याजदराने होणारे नुकसान कारखाना कसा फेडेल, याचा विसर का पडला?

जिल्हा बँकेचे कर्ज फेडताना ते लिंकिंग शेअर्सला लावून न फेडल्याने कारखान्यांचे दोन कोटी बिनव्याजी कायमचे अडकून पडल्याने कारखान्याचा कोणता फायदा झाला. बारामती ॲग्रोकडून १२ टक्केने पैसे घेताना संचालकांना व कार्यकारी संचालक यांना बिनव्याजी लाखो रुपये दिलेत, तेव्हा संस्था वाचणार नाही, असे कुणालाही का वाटले नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करीत २०१४-१५ चे राहिलेले १५० रुपये प्रतिटन प्रमाणे ३ कोटी ३० लाख रुपये २ ऑक्टोबरपर्यंत न दिल्यास आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी उत्तम पाटील, डॉ. अजय पाटील, कुलदीप पाटील, कुलदीप राजपूत, अजित पाटील, प्रकाश धनगर यांच्यासह शेतकरी कृती समितीचे सदस्य हजर होते.