Jalgaon Crop Insurance : मार्चच्या आत पीककर्ज भरा, व्याज माफ! जळगाव जिल्हा बॅंकेचा निर्णय

Jalgaon Crop Insurance : ज्या शेतकऱ्यांनी मागील आर्थिक १ एप्रिल २०२३ पासून तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज घेतले आहे, त्यांनी हे कर्ज ३१ मार्चच्या आत भरल्यास अशा शेतकऱ्यांना या कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय जिल्हा बँकेने घेतला आहे. मात्र ३१ मार्चच्या आत हे कर्ज न भरल्यास असे शेतकरी पुढील कर्जासाठी अपात्र ठरतील. (Jalgaon District Bank decision Crop loan is paid within March interest will be waived)