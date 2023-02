Jalgaon News : पत्नीचा गळा चिरणाऱ्या पतीला जन्मठेप

By

जळगाव : करगाव तांडा (ता. चाळीसगाव) येथे माहेरी गेलेल्या पत्नीचा मटण कापण्याच्या कोयत्याने गळा चिरून हत्या (Murder) केली होती. (Life imprisonment for husband who slit his wifes throat jalgaon news)

तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या खुनाच्या खटल्यात दोषारोप सिद्ध झाल्याने जिल्‍हा न्यायालयाने संशयित युवराज कपूरचंद जाधव (वय ५०) यास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

कौटुंबीक वाद झाल्याने पिंपरखेड तांडा (ता. चाळीसगाव) येथील युवराज जाधव याची पत्नी कविताबाई मुलगा व मुलगी दोघांना घेऊन करगाव तांडा येथे माहेरी निघून आली. भाऊ, वहिनी आणि दोघा मुलांसह १६ जून २०२० ला घराच्या गच्चीवर झोपले होते.

संशयित युवराज शिडीवरून गच्चीवर चढला. रात्री दोनच्या सुमारास गाढ झोपेत असलेल्या पत्नीचा मटण कापण्याच्या कोयत्याने गळा चिरून हत्या केली. याप्रकरणी मृताचा भाऊ सुनील राठेाड याच्या तक्रारीवरून चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात युवराजविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला हेाता.

या खटल्याची सुनावणी जिल्‍हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश बी. एच. वावरे यांच्यासमोर झाली. सरकार पक्षाचे अभियोक्ता ॲड. पंढरीनाथ चौधरी यांनी साक्ष नोंदवून घेतल्या. त्या आधारे आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला. त्यावरून न्यायाधीश वावरे यांनी त्यास जन्मठेप व हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास १ महिला कैद, अशी शिक्षा सुनावली. आरोपी गुन्हा घडल्यानंतर २७ जून २०२० पासून कारागृहात असून, तेव्हापासून शिक्षेचा कालावधी गणला जाणार आहे.