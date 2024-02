Jalgaon Crime News : व्हिडिओ कॉल करून अज्ञात महिलेने एका ६५ वर्षीय वृद्धासह नग्न व्हिडिओ शूट केला. त्यानंतर त्याला तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, तो डीलीट करायच्या नावाखाली या वृद्धाकडून ४३ लाख तीन हजार ४९० रुपयांची खंडणी उकळल्याची घटना जळगावात घडली आहे. सायबर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला.

शहरातील शिवाजीनगर येथे वास्तव्यास असलेल्या ६५ वर्षीय वृद्धाला सायबर गुन्हेगारांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. (making an obscene video of old man and extorting Rs 43 jalgaon crime news)